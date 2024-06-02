PRS SE ソフトケース ギグバッグ

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商品詳細
最近PRSSEを新品購入した際に付属したソフトケースになります。未使用品です。二つ折りにしてプチプチで包んだ状態でお送りします。#ギターケース#ソフトケース#PRS
http://narcologia.ru/goods/displease773931.html
http://narcologia.ru/goods/diamond958.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi163347.html
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