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PRS SE ソフトケース ギグバッグ
商品番号 O31948316419
商品名

PRS SE ソフトケース ギグバッグ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最近PRSSEを新品購入した際に付属したソフトケースになります。未使用品です。二つ折りにしてプチプチで包んだ状態でお送りします。#ギターケース#ソフトケース#PRS
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