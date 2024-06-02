コスベイビー　スパイダーマン　ホームカミング　marvel マーベル

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商品詳細
コスベイビースパイダーマンホームカミングのCOLLECTIBLESETです。初期からトニースタークのサングラスに塗料汚れのようなものが若干あります。開封済みです。箱にはスレや傷があります。素人の自宅保管品であることをご理解ください。経年劣化等気にされる方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。
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