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コスベイビー　スパイダーマン　ホームカミング　marvel マーベル
商品番号 J75421091191
商品名

コスベイビー　スパイダーマン　ホームカミング　marvel マーベル
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コスベイビースパイダーマンホームカミングのCOLLECTIBLESETです。初期からトニースタークのサングラスに塗料汚れのようなものが若干あります。開封済みです。箱にはスレや傷があります。素人の自宅保管品であることをご理解ください。経年劣化等気にされる方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。
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