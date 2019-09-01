SABIAN B8-10SP スプラッシュシンバル

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商品詳細
セイビアンのスプラッシュシンバルです。長らく使用していないので出品します。打痕はありますが割れはありません。実用上に問題は無いと思いますが中古品にご理解いただける方のみご購入ください。よろしくお願いします。種類...クラッシュシンバル
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