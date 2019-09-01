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SABIAN B8-10SP スプラッシュシンバル
商品番号 N24240776072
商品名

SABIAN B8-10SP スプラッシュシンバル
ブランド名 セイビアン
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セイビアンのスプラッシュシンバルです。長らく使用していないので出品します。打痕はありますが割れはありません。実用上に問題は無いと思いますが中古品にご理解いただける方のみご購入ください。よろしくお願いします。種類...クラッシュシンバル
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