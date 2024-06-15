八木勇征☆ヤギッコリー☆

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商品詳細
・八木勇征のぬいぐるみヤギッコリーです・1度袋から開けて開封はしておりますが、袋に入れて保存しておりましたので新品と変わりません。⚠️（初期キズ等ご了承ください）・プチプチに包んでの配送・ご質問、お値段、ご不明点ございましたらお気軽にメッセージ下さい澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人八木勇征中島颯太中尾翔太世界佐藤大樹FantasticsFANTASTICSファンタファンタスティックスぬいぐるみヤギッコリー
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