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dustcell ロゴピアス【現在最安値‼️】
商品番号 G12063828989
商品名

dustcell ロゴピアス【現在最安値‼️】
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,096 円
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商品詳細

■商品【DUSTCELL】ロゴピアス■商品詳細ロゴマークを型どり、燻し加工でシルバーの質感に雰囲気を持たせたクールな印象のピアスです。専用ボックス入り。✳︎商品の黒ずみは加工によるもので汚れではございません。※現在では手に入らないレア商品です！■サイズ/仕様・サイズ（本体ヘッド）：直径9mm、厚さ2mm・素材：シルバー925■商品状態・飾り用に開封していますが、1度も着用せずに保管していたので状態はかなり良いです。※神経質な方は御遠慮ください。※注意※＊商品の黒ずみは加工によるもので汚れではございません。■購入日2020年7月31日■即購入・即購入OK■その他・質問等ございましたら、気軽にコメントしてください！・値下げ交渉も場合によっては対応致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー#DUSTCELL#KAMITSUBAKISTUDIO
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