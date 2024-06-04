犬心　低たんぱくバランス　1.3kg

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商品詳細
腎臓病・尿路結石・肝臓病・心臓病の犬に配慮して栄養調整した「人も食べられる品質」のドッグフードです。腎不全の子のためのものの過剰ストック整理のため出品します。1.3kg賞味期限 2023.11お値引き交渉なしでご検討くださいm(__)m
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犬心 ドッグフード 1.3kg×3 【一部予約販売中】 zicosur.co
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犬心 低たんぱくバランス 1.3キロの通販 by ブロードさん｜ラクマ
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