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犬心　低たんぱくバランス　1.3kg
商品番号 I47481172834
商品名

犬心　低たんぱくバランス　1.3kg
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

腎臓病・尿路結石・肝臓病・心臓病の犬に配慮して栄養調整した「人も食べられる品質」のドッグフードです。腎不全の子のためのものの過剰ストック整理のため出品します。1.3kg賞味期限　2023.11お値引き交渉なしでご検討くださいm(__)m
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