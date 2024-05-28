流木　枝流木　ブランチウッド　盆栽流木　溶岩石　NO.1

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閲覧ありがとうございます。置くだけで水槽のレイアウトが可能な商品です。こちらは流木と溶岩石のバランスを考えながら水槽レイアウト用の接着剤にて固定した物です。流木が浮く心配はありません。※バランスを考えて作成しておりますので不要な枝を切り落としたり、良形の枝を継ぎ足したりしていますので切り落とし跡、接合部がありますのでよくご確認下さい。流木はインドネシア産のブランチウッドで灰汁の出にくい素材を使用しております。本体サイズは1番長い場所でW32cmD20cmH31cmになります。(素人採寸のため多少の誤差はお許し下さい。)画像の水槽サイズはW60cmD30cmH40cmです。サイズの参考にして下さい。溶岩石、枝流木の固定はカミハタの接着剤と防カビ剤の入っていないコーキング(茶色)を使用しています。両方とも水槽内で使用しても大丈夫な接着方法とされています。万が一、生体、水草等に影響が出ても責任は取れませんので自己責任でお願い致します。私は水槽内で使用していますが生体、水草に影響はありません。接着剤とコーキングを使用ししっかり固定していますが素人作品とご認識の上、ご検討下さい。※水槽は含みません。宜しくお願い致します。用品の種類···水槽用レイアウト用品観賞魚の種類···熱帯魚