犬猫生活 キャットフード

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フードの種類...その他フードの種類...総合栄養食オールステージフードの特徴...キャットフード、ドライタイプ新品、未開封です賞味期限2024/03/09内容量７５０gお値引き交渉は受けておりません。注★写真は転用しております。出品商品は箱に入れた状態で保管して有ります。お送り商品も綺麗です