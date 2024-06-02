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犬猫生活 キャットフード
商品番号 L52665728045
商品名

犬猫生活 キャットフード
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フードの種類...その他フードの種類...総合栄養食オールステージフードの特徴...キャットフード、ドライタイプ新品、未開封です賞味期限2024/03/09内容量７５０gお値引き交渉は受けておりません。注★写真は転用しております。出品商品は箱に入れた状態で保管して有ります。お送り商品も綺麗です
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