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- 740『瀬戸 踊る猫 皿』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク
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商品詳細
先代・先々代の大量の蒐集品の中から、少しずつ出品していきます。高さ約3.7センチ 約20.2×20.1センチ（素人採寸のため、誤差ご容赦ください。）高台にホツがあります。時代擦れや汚れ、窯キズなど、古いものにご理解のある方、お願いしますね。コメント無しの即購入もOKです。良きご縁があることをお待ちしております。☆骨董品☆古道具☆茶道具☆古美術☆☆九谷焼☆古伊万里☆薩摩焼☆美濃焼☆☆妖怪☆幽霊☆化け物☆化け猫☆740
http://narcologia.ru/goods/smear682104.html
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