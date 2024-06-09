アクアリウム　流木　L2818

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流木の出品です。 L2818他出品中の流木はこちら#Leaf_流木流木を複数ご購入の場合、送料分(650円以上)値引き致しますのでコメントください。一枚目の写真を正面とする場合、横約45センチ縦約36センチ奥約19センチ※1〜2cmの誤差はご了承ください。写真は60×30×40水槽に入れて撮影しております。アク抜きはしておりませんのでご了承ください。水槽に入れる初期は水が茶色くなると思いますが、多くの熱帯魚にとっては好ましい水質になります。見た目が気になるのであれば活性炭などのろ材を使用すれば効果があると思います。また、一体ものですので、レイアウトしやすいと思います。是非ご検討ください。よろしくお願いいたします。ブランチウッドホーンウッド枝流木インテリア盆栽流木