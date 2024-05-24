AirBuggy DOME2 SMサイズ アースブラウン

・AirBuggy DOME2 コットのみ・SMサイズ・アースブラウンサイズ【外寸】高さ52×全長53×幅31cm【内寸】高さ44×全長52×幅30cm【コットの深さ】23cm重量3.4㎏耐荷重10㎏乗り換えのため出品いたします。あまり使用頻度は高くなく綺麗だと思います。噛み傷やそそうなどは1度もありません。汚れが目立たないカラーですのでお掃除はしっかりしましたがあくまでも自宅保管の中古品であることをご考慮の上ご購入をおねがいいたします。リードフック2点付属ショルダーベルトはありません。コット同色の足元カゴをおつけいたします。こちらも目立った傷や汚れ、ほつれ等は見つかりませんがあくまでもおまけとして考えていただければとおもいます。ドーム3の箱にこちらのドーム2を入れて発送いたします。申し訳ありませんが送料込のためお値引不可とさせてください。ご購入後の返品返金クレームはいたしかねます。すぐに発送可能です。どうぞよろしくお願いいたします。



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