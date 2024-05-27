新品タグ付 ヴァン GRANDTABLE手洗い可 カットソー

お色 キャメルモデルさん着用写真3〜5枚目がキャメル色になります。商品説明【GRANDTABLE】バック部分のVあきデザインにグログランリボン、スタッズのアクセントが目を引くカットソー。腕周りをすっきり見せてくれるフレンチスリーブ、水平にカットされたネックラインは大人上品な雰囲気に仕上げてくれます。さらっとしなやかなレーヨン混素材のストレッチカット地を使用。スカート合わせのデイリースタイルからテーパードパンツを合わせた綺麗めスタイルまで幅広く活躍する、汎用性の高いアイテムです。※愛知県一宮市にある生地メーカー“NORITAKE”(ノリタケ)とタイアップしたアイテムです。モデル身長:162cm商品詳細サイズ:M,着丈:61,前後差:4,肩幅:50,身幅:47素材表地:レーヨン(59%)、ナイロン(36%)、ポリウレタン(5%)別布:綿(100%)透け感:なし伸縮性:あり原産国:日本家庭洗濯:手洗い可ポケット:なしカラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋ハンガーは外しコンパクトに畳んで、匿名メルカリ便で発送予定です。らくらく⇄ゆうゆうに変更する場合があります◎ラシュッド メドック medoc#スコットクラブ#ヤマダヤ#スコットクラブ#スール7#アーガ#メトリーゼ#マンサール#ヌエール#ラディエイト#フェンネル#YAMADAYA#ヤマダヤ#SCOTCLUB#スコットクラブ#RADIATE#ラディエイト#Aga#アーガ#GRANDTABLE#グランターブル#Mansart#マンサール #Vin#ヴァンsoeur7（スール7）fennel（フェンネル）MIREPOIX（ミルボア）Petirobe（プチローブ）MAITRESSE（メトリーゼ）nouer（ヌエール）yamadaya



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