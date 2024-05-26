アベイシングエイプ　ポロシャツ

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商品詳細
柄・デザイン...その他カラー...袖丈...半袖季節感...夏【仕入れ時期、形態】2023/3【使用感】使用感はありますが、比較的綺麗な状態だと思います。【傷、汚れ】目立った傷や汚れはありません。【平置き採寸】肩幅 37着丈 56身幅 44袖丈個人計測の為若干の誤差はご了承下さい。【サイズ表記】S【ブランド】#アベイシングエイプ【発送方法】らくらくメルカリ便基本1~3日での発送となります。ご不明な点はコメントにてお願い致します。#エスユウアベイシングエイプ#エスユウトップス
http://narcologia.ru/goods/unusable378274.html
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