kate Spade MEW YORKのハンドバッグ

⭐︎お値下げしました⭐︎●サイズ：縦幅約16cm横幅約30cmマチ約13cm●素材：レザーもしくは合皮●付属品：保存袋●その他：kateSpadeMEWYORKのショルダー付きハンドバッグです。マチがしっかりしていて容量あります。お色もブラックなのでシンプルで使いやすく、中生地もストライプでとても可愛いお品となっています。購入時期は忘れてしまいましたが、気に入って何度か使用していました。金具部分には経年劣化が多少見られますが、5枚目の写真のようにさほど目立たないと思います。中古品ということにご理解いただいた上で購入を検討してください。梱包は紙袋など自宅にあるものを使用させていただく予定でおりますのでご了承ください。出品に関しては初心者のため、購入前にコメントをいただけますようご協力お願いします。



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