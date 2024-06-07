PAUL \u0026 JOE ACCESSOIRES ミニハンドバッグ

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PAUL\u0026JOEACCESSOIRESミニハンドバッグポール＆ジョーのバッグです。ハンドバッグ、ショルダーバッグとして使える2wayタイプです。数回使用し、気に入っておりましたがクローゼット整理のため出品いたします。若干の型崩れがあるため、「やや傷や汚れあり」とさせていただいております。素人保管のため、気になる方はご遠慮ください。カラー：ブラックサイズ約：ヨコ26×タテ20×マチ12cm重さ：約540g持ち手長さ：約26cmショルダー長さ：約63〜116(取り外し可）定価：16500円その他、ミュウミュウ・フルラの商品も出品しておりますので、ぜひご覧ください。