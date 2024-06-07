ADD CULUMN / PUFF-CROSSBODY CS

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ZOZOで購入いたしました。すごく可愛いのですが、荷物もちの自分には小さすぎてしまい、残念ですが出品いたします。まだ迷いがあるので突然削除するかもしれません。色 黒定価 14300使用回数 1回スクエアのダウン調縫製が特徴■デザイン光沢の少ないさらっとした質感のヴィーガンレザーを使用したミニポーチ。シルバーカラーのチェーンが付いたアクセサリー感覚で持ち歩けるひと品です。■サイズカードや鍵などの小物入れにぴったり。内側に仕切りポケット付きです。