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ハンドバッグ ショルダーバッグ トートバッグ tocca トッカ 黒 2way
商品番号 R80062835872
商品名

ハンドバッグ ショルダーバッグ トートバッグ tocca トッカ 黒 2way
ブランド名 トッカ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOCCASIDERIBBONNYLONTOTEトートバッグです。こちらで購入させていただきましたが、使わなかったため出品いたします。【サイズ】幅30.0高さ20.5マチ10.0持ち手31.0重量448【対応しているもの】・長財布（約10×20cm）・ペットボトル縦・横（500ml）【仕様】・内ポケット：ファスナーポケット1、フラットポケット1・外ポケット：マグネットポケット1・撥水（ナイロン部分）梱包材の関係で、簡易包装にて送付させていただきます。何かあればコメントください！素材···ナイロンカラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地#トッカ#TOCCA#tocca#ハンドバッグ#ショルダーバッグ#黒#ナイロン
http://narcologia.ru/goods/traverse89826.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual403946.html
http://narcologia.ru/goods/ordering321779.html
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