kate spadeケイトスペード 花柄ハンドバッグ

katespadeの花柄ハンドバッグです。新品ですが自宅保管の為、ご了承頂ける方のみお願い致します。●サイズ：縦幅25cm横幅33cmマチ12cm●付属品：箱はございません。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、自宅保管であるということをご理解いただきご購入をお願いします。※お値下げの交渉は受けかねます。#katespade#ケイトスペード



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