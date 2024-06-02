伊太利屋La Moda GOJI ラモーダゴジ パール フリル カーディガン

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ご覧いただきありがとうございます♪★即購入OKです★★フォロー割100円引き（4,000円以上で200円）リピート割100円引き★他にも出品しています。#Tsumugiused★ブランド★伊太利屋LaModaGOJI/イタリヤラモーダゴジ★商品状態・説明★パールとフリルを斜めに配した大人可愛いカーディガンです。少しシアー感のある薄手の素材で、ジップアップ仕様。地模様にラモーダゴジと伊太利屋のアルファベット文字がプリントされた凝ったデザインです。※トルソーは9号サイズです。あまりダメージはございませんが、古着にご理解のある方で、ご検討をよろしくお願いいたします。★実寸サイズ★SIZE:7平置き採寸 身幅 41cm 着丈 ￼52.5cm 裄丈 70cm素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。★素材レーヨン62%ポリエステル38%★配送方法コンパクトに畳んで発送します。（折りシワがつきますが予めご了承ください。）コーディネートに使用している小物類は商品には含まれません。230210WANeカラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、秋、冬