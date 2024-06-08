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美品　サルヴァトーレフェラガモ　金色ボタンポロシャツ　最終値下げしました。
商品番号 Q96460481693
商品名

美品　サルヴァトーレフェラガモ　金色ボタンポロシャツ　最終値下げしました。
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サルヴァトーレフェラガモのシックなポロシャツです。カラーはブラックでベーシックですがボタンがゴールドとシルバーのツートンになっていて艶消しが大人っぽいです。とても気に入っているのですが私がサイズアップしてしまったので泣く泣く格安で出品致します。写真は白っぽく写ってしまってますが実物はブラックです。襟や身頃袖口の伸びやよれはないと思います。あくまでも自宅保管の古着にご理解の程宜しくお願い致します。サイズ肩幅40身幅　50着丈　65
http://narcologia.ru/goods/insignificant172382.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture46441.html
http://narcologia.ru/goods/approximate975420.html
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