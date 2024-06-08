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【完売品‼️】sedacle プリントTシャツ　アイボリー　Lサイズ
商品番号 D37180408063
商品名

【完売品‼️】sedacle プリントTシャツ　アイボリー　Lサイズ
ブランド名 セダクル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年6月に購入。1度だけ着用しました。汚れはありません。大きめサイズなので、ワンピースとして着ても可愛いです！また、ユニセックスなので男性の方でも余裕で着れるサイズ感です(^^)購入したものの、今後着る機会がないため出品いたします。定価:¥3,595(税込)以下商品説明↓*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*sedacleビッグシルエットアソートプリントT　アイボリー/L背面部分にデザインが入り、バック部分が映える！フロント部分にもプリントが入っている為前後どちらも楽しんでいただけます。ゆるっとしたビックシルエットで男女問わず着用していただけます。マンネリ化しやすいTシャツのバリエーションに１枚持っていて損のないアイテムです。***************生地の厚さ：普通透け感：若干あり伸縮性：なし***************・素材:綿100%　リブ:綿95%,ポリウレタン5%◾︎サイズ・着丈:73.5cm・肩幅:54.5cm・身幅:62.5cm・袖丈:26.5cm*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋#セダクル
http://narcologia.ru/goods/revamp141322.html
http://narcologia.ru/goods/displease303131.html
http://narcologia.ru/goods/reboot821336.html
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