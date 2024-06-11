ZARA メッシュニットTシャツ

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ZARACONTRASTKNITT-SHIRTタグは切ってありますが新品未使用です。ツルツルしたとても着心地の良いTシャツにメッシュニットが前後にくっついています。両サイドリボンです♡⭐︎ご購入前にプロフィール必読願います⭐︎他サイトでも同じものを出品中ですので急な取り消しがある場合がございます。気に入って頂けたら早めのご購入をお勧めします。⭐︎自宅保管していましたので気になる方はご遠慮下さい。⭐︎何か質問等ございましたらお気軽にコメント欄までどうぞ♪⭐︎他にも色々と出品中です♪是非ご覧ください(*ˊᵕˋ*)੭#ザラ#ZARA#ニットベスト#新品未使用#ザラティーシャツ