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【Salute】ヒョウ柄　ロングキャミソール　M
商品番号 O76028876997
商品名

【Salute】ヒョウ柄　ロングキャミソール　M
ブランド名 サルート
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンクカップ···カップなし着用は2回程度です。後ろは紐で調整可能なデザインになってます。中古です。ご理解ある方お願いします。
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