江戸一‪☆ お祭りセット

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商品詳細
江戸一のダボシャツセットです。・トップス小サイズ身長147cm〜155cm胸囲(バスト)77cm〜88cmウエスト55cm〜80cm・ズボン中サイズ身長155cm〜162cm胸囲(バスト)80cm〜94cmウエスト55cm〜80cm
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