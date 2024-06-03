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江戸一‪☆ お祭りセット
商品番号 N40884430969
商品名

江戸一‪☆ お祭りセット
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

江戸一のダボシャツセットです。・トップス小サイズ身長147cm〜155cm胸囲(バスト)77cm〜88cmウエスト55cm〜80cm・ズボン中サイズ身長155cm〜162cm胸囲(バスト)80cm〜94cmウエスト55cm〜80cm
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