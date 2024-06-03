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Max Mara weekendマックスマーラ カットソー✖️ブラウス　トップス
商品番号 R20708137648
商品名

Max Mara weekendマックスマーラ カットソー✖️ブラウス　トップス
ブランド名 ウイークエンドマックスマーラ
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マックスマーラウィークエンドのトップスです。肩が落ちるデザインでカットソー✖️ブラウスのコンビでブルー系のハワイアンキルトのようなプリントになっています。サイズはSですがMの方で大丈夫です。身幅46着丈58背中心から裾肩幅57.5袖丈14.5usedになりますのでご理解頂きご購入よろしくお願い致します。マックスマーラウィークエンド半袖ブラウストップスカットソーカラー···ホワイト袖丈···半袖素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/stair181300.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement602499.html
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