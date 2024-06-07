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FURLA バッグ
商品番号 C70246909993
商品名

FURLA バッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後2.3回のみの使用で保管しておりました。底のスレ等も無く綺麗な状態です。ハンドバックとして、またショルダーバッグとしてもお使いいただけます。
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