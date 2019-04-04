ロエベ LOEWE バスケットバッグ スモール パリ限定カラー ブルー ...

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ご覧いただき有難うございます。業者専用市場で落札した鑑定済みの商品です。即購入OKです。夏の代名詞であるカゴバッグがロエベから登場。パリ限定カラーのブルーです。ロエベのカゴバッグは自然素材を使用して、ひとつひとつ職人が丁寧に手作りで作り上げているため、それぞれに個体差があるのも特徴。夏に必須なカゴバッグ。周りと被らない限定カラーを一足先にゲットしませんか？あくまで中古品ですので小キズ、スレ、汚れなどある場合がございますが、非常に美品だと思われます。掲載写真をご確認の上でご検討下さい。付属品は写真掲載のものが全てとなります。商品名/型番:パリ限定バスケットキャリーバッグ付属品:保存袋素材:ラフィア レザーカラー:ブルー(パリ限定)サイズ:約高さ28cm横48cmマチ15cmハンドル43cm仕様:オープン開閉式 長さ調整可能ショルダー