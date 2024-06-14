FRAY I.D 【倉科カナさん着用】ウールカシミアトレンチリバーコート ...

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FRAYI.DフレイアイディーウールカシミアトレンチコートGBEGグレーベージュ定価¥50,600サイズ01度3時間のみ着用しました【JapanFabric・高級感のあるウールカシミヤ混を用いたトレンチライクなリバーコート】【Design/Styling】タテにPureSuper100を、ヨコにCashmere×PureSuper130ブレンドで、軽やかに羽織れる一枚仕立ての上質アウターです。起毛工程でヨコ糸に高級原料を使用することで、艶、風合いともにハイクオリティに仕上げました。特徴となるトレンチライクなガンフラップディテールなどをポイントに、共布リボンでウエストマークをするとシルエットにメリハリがつき、存在感のある装いに。大き目の襟をたち上げて、首もとのDカンベルトを締めると、スタンドネックに表情をかえ、防寒性を高めました。ボディラインを纏うようカバーするシルエット、後ろベンツを入れて足さばきよく、袖口は飾りベルトを、切り替えを利用したスリムなポケットなど、上品なデザインとキレイなカラーも魅力。裏地を背中とスリーブに合わせおり、インナーのすべりがなめらかな仕立ては、デイリー、会食、オフィスなど幅広いシーンで着用いただけます。カラー···ベージュ着丈···ロング柄・デザイン···無地素材···ウール