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商品詳細
45Rワンピースです。【表記サイズ】0（日本サイズXS相当）【実寸サイズ】身幅：53cm 着丈：108cm ゆき丈：48cm 【素材】綿100％【色】ライトグリーン 宜しくお願い致します。
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