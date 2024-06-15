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PRESTIGE 羊革　コート　11 韓国製　ベージュ　u4986f　ベージュ
商品番号 F88542792443
商品名

PRESTIGE 羊革　コート　11 韓国製　ベージュ　u4986f　ベージュ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品です。*採寸肩幅約38cm身幅約47cm袖丈約60cm(折り返しを伸ばした状態)着丈約72cm※採寸は平置きで測定しております。
http://narcologia.ru/goods/unusable176474.html
http://narcologia.ru/goods/waveform912617.html
http://narcologia.ru/goods/traverse342826.html

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