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- PRESTIGE 羊革 コート 11 韓国製 ベージュ u4986f ベージュ
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商品詳細
未使用品です。*採寸肩幅約38cm身幅約47cm袖丈約60cm(折り返しを伸ばした状態)着丈約72cm※採寸は平置きで測定しております。
http://narcologia.ru/goods/unusable176474.html
http://narcologia.ru/goods/waveform912617.html
http://narcologia.ru/goods/traverse342826.html
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