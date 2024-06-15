

高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート



高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート 高級ライン♡INDIVI VAI インディヴィ ヴァイ ノーカラーミディ丈コート

多数ある商品の中より、興味を持って頂きありがとうございます。✨欲しいと思った時が買い時です✨※1品物となっておりますので、お探しの方はお早めに検討お願い致しますm(__)m※下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。【商品】ノーカラーミディ丈コートカラーレスのジャケットのようなミディ丈のコートです。袖口のボタンホールがお洒落☆【ブランド】INDIVI／V.A.I【サイズ表記】44【実寸サイズ】・肩幅-約42㎝・身幅-約54㎝・着丈-約80㎝・袖丈-約56.5㎝※素人の平置き採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。【カラー】キャメルベージュ【素材】ウール100％【状態】中古美品(USED)着用に問題ないと思いますが中古品の為完全な新品の品をお求めの方、神経質な方ご購入をお控えください。USED品の為、汚れ・ほつれ・シミ・シワなど着用感のあるものもございます。検品致しておりますが、見落としや説明不足の場合もございます。あくまで素人個人間のお取引になりますので、中古品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。素人撮影の為、画像は光の反射等で少し色合いや風合いに違いがある場合がございます。※1品物となっておりますので、お探しの方はお早めに検討お願い致しますm(__)mコート一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓#infi_reveコート一覧その他にも多数出品しております♪*゜こちらからご覧下さい↓↓↓↓↓↓↓↓↓#Infi_reve