フルーツシアーシャツ　ブラウス　シースルー　総柄　ヴィンテージ



フルーツ柄 シアーロングシャツ - 古着屋kooky-kooky



柄シャツ メンズ レディース 半袖 総柄 シャツ ブラウス ...｜アジアン ...



レディース 古着 CHICO'S 漢字 行書体 文字 総柄 リネン シャツ M位 古着 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ



Gucci - シャツ フルーツ シルク アイボリー マルチカラーの通販 by ...



シャツ フルーツ シルク アイボリー マルチカラー



シャツ ブラウス レース 長袖 レディース 春 夏 シアー トップス 羽織 ...



シャツ ブラウス レース 長袖 レディース 春 夏 シアー トップス 羽織 ...



Gucci - シャツ フルーツ シルク アイボリー マルチカラーの通販 by ...



シャツ ブラウス レース 長袖 レディース 春 夏 シアー トップス 羽織 ...



柄シャツ メンズ レディース 半袖 総柄 シャツ ブラウス ...｜アジアン ...



シャツ ブラウス レース 長袖 レディース 春 夏 シアー トップス 羽織 ...



古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ



柄シャツ メンズ レディース 半袖 総柄 シャツ ブラウス ...｜アジアン ...



タイダイ柄シアーシャツ[品番：UZ000006802]｜Bifrost（ビフレスト）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）



vintage シアー × ベロア チャイナ トップス itimi hooked - シャツ ...

古着屋で購入したフルーツの総柄ブラウスポリエステル100%一目惚れして購入しましたが、服の系統が変わり着る機会がないので出品します。一番下のボタンを紛失しています。予めご了承下さい。下から20cmぐらいの位置なのでそんなに気にならないと思います。その他は特に使用感なく美品です。あくまで古着ですので神経質な方はご遠慮下さい。オーバーサイズなので、男性でも女性でも着ていただけると思います。首元にはタグがなく、写真5枚目の裾の方にあるタグだけです。その他質問等ございましたらコメントお願いします。⚠️値下げ交渉にはお応えできません。着丈77.5cm肩幅44cm身幅55cm袖丈57.5cm