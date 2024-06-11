【新品未使用】BARBARIAN バーバリアン 長袖ラガーシャツ ボーダーS

■ブランド BARBARIANバーバリアン カナダ製■サイズ・表記サイズ S・実寸サイズ 着丈 約58cm 身幅 約50cm 肩幅 約42cm 袖丈 約58cm ※素人採寸です■カラー ボルドー/ネイビー ボーダー柄■素材 綿 100% ※厚手の生地になります■状態 新品タグ付きで傷や汚れはございませんが、あくまでも一度人の手に渡ったお品物でありますことご理解の上ご購入をよろしくお願い致します。Choma★ちょま★のレディースウェア一覧はこちらから↓#ちょまレディースウェア他の商品も沢山ございます。こちらから↓#Choma★ちょま★#ラグビー#ポロシャツ



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