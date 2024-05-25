リサリサ lisalisa リボンアクセント2way ブラウス

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カラー...チャコールグレー柄・デザイン...無地季節感...夏,秋サイズ感はS～Lサイズ着丈約60センチ身幅約114センチ前後で着られる2wayトップスです。自宅ケア可能で、少しシャリ感のあるとても軽い生地です。2回程着用。誠に恐れながら購入後のキャンセルはご遠慮頂いてます。どうぞよろしくお願いいたします。