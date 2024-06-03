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【petit main LIEN】人気シフォンブラウス
商品番号 V53074136532
商品名

【petit main LIEN】人気シフォンブラウス
ブランド名 プティマインリアン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

petitmainLIENオンラインで完売してしまったので、店頭で新しいのを出してもらい購入しました。タグは外しましたが、新品未使用です。人気商品で、オンラインではすぐに完売してしまいました。お色は1番人気のパープルです。娘とお揃いで買ったのですが、着る機会がなさそうなので、出品します。カラー···パープル
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