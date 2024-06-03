新品 Maison GILFY キャミ タンク ヒラヒラ

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商品詳細
新品MaisonGILFYキャミとても可愛いですバスト周りシャーリングでゴムが入っているので、着やすいと思いますこれからの季節にいかがですか。サイズM赤＆黒新品未使用ですがタグ無し。自宅保管。気になされる方はお控えくださいませ。
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