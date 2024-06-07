ポロラルフローレン ✨新品✨

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商品詳細
✨新品✨ポロラルフローレンシグネチャーのケーブルニット構造とスリムなシルエットが特徴のポロシャツ。コントラストの効いたワイドストライプと、左胸にあしらったシグネチャーの精巧なポニー刺繍が際立つアイテム。・スリムフィット/腰丈・リブのポロカラー/2つボタンの前立て・半袖、リブカフス・テニステール・左胸にシグネチャーのポニー刺繍【素材】綿100％装飾部分を除くM:肩幅36バスト76袖丈17ゆき丈-着丈-身丈62.5定価:28600円
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