バーバリーロンドン　シャツ

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Vネックの空きが女性らしい雰囲気のシャツです。襟元やお袖から覗くノバチェックがオシャレです。お袖を折ったり襟を立ててご着用いただいてもよろしいかと思います。胸元にはバーバリーロゴのホースマーク刺繍。着用は数回程度ですが脇は薄らとシミがあります。お洗濯をして発送をします。着丈約 62身幅約 43RENEFOXYエリザエムプルミエトゥービーシックトッカグレースコンチネンタルミリーエポカアナイエムズグレイシーウィルセレクショントッカジルスチュアートシンシアローリースナイデルストロベリーフィールズジャスグリッティーナチュラルビューティーベーシックアナトリエクードシャンスラン