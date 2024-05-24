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【LANVIN en bleu】プリーツフリルバックリボンブラウス
商品番号 X66762490017
商品名

【LANVIN en bleu】プリーツフリルバックリボンブラウス
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【LANVINenbleu】プリーツフリルバックリボンブラウスサイズ　M〜Lサイズプリーツのような細やかなタックフリルで、華やかさアップのブラウス。シャツ素材なので、甘いディティールもフェミニンになりすぎず程よいスパイスに。袖のフリルデザインは、ノースリーブながらさりげなく二の腕をカバーしてくれるうれしいデザイン。バックのリボンは固定リボンで、スナップボタンで留める仕様になっているから、いつでも完成された後姿に。つまった襟ぐりで、カジュアルながら品良く着こなせる一着。こちら、正規店で購入後、数回着用しました。真ん中に一部シミがあります。最近は着用せず、冷暗所に保管しておりました。生地の劣化は見られず良質です。後ろのおリボンがガーリーすぎず、エレガントにも着用できる1着です！ランバンならではのエメラルドグリーンです。コメント無しで即購入OK。即日発送いたします。お値下げ、製品についてのご質問のある方はコメント欄にて承ります。よろしくお願いいたします。　※ペット無し、喫煙はしません。※こちらは中古品です。神経質な方はご遠慮下さい。※衣類の場合、畳ジワが付く可能性があります。写真と異なる場合もございますが、製品に問題はありません。ご容赦下さい。
http://narcologia.ru/goods/moped828668.html
http://narcologia.ru/goods/capitation461708.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford149473.html
プリーツフリルバックリボンブラウス(ブラウス)｜トップス｜FRAY I.D ...
プリーツフリルバックリボンブラウス(ブラウス)｜トップス｜FRAY I.D ...
プリーツフリルバックリボンブラウス（シャツ/ブラウス）｜FRAY I.D ...
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プリーツフリルバックリボンブラウス(ブラウス)｜トップス｜FRAY I.D ...
プリーツフリルバックリボンブラウス(ブラウス)｜トップス｜FRAY I.D ...
プリーツフリルバックリボンブラウス（シャツ/ブラウス）｜FRAY I.D ...
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プリーツフリルバックリボンブラウス(ブラウス)｜トップス｜FRAY I.D ...
プリーツフリルバックリボンブラウス(ブラウス)｜トップス｜FRAY I.D ...
FRAY I.D プリーツフリルバックリボンブラウス | FLAT2F
FRAY I.D プリーツフリルバックリボンブラウス | FLAT2F
プリーツフリルバックリボンブラウス（シャツ/ブラウス）｜FRAY I.D ...
プリーツフリルバックリボンブラウス（シャツ/ブラウス）｜FRAY I.D ...
プリーツフリルバックリボンブラウス
プリーツフリルバックリボンブラウス
フレイアイディー FRAY I.D プリーツフリルバックリボンブラウス （BLK）
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プリーツフリルバックリボンブラウス(505434730)｜阪急百貨店公式通販 ...
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新作！プリーツフリルバックリボンブラウス | FRAY I.D(フレイ ...
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新作！プリーツフリルバックリボンブラウス | FRAY I.D(フレイ ...
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フレイアイディー FRAY I.D プリーツフリルバックリボンブラウス （BLK）
フレイアイディー FRAY I.D プリーツフリルバックリボンブラウス （BLK）
プリーツフリルバックリボンブラウス
プリーツフリルバックリボンブラウス
FRAY I.D プリーツフリルバックリボンブラウス | FLAT2F
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