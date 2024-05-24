【LANVIN en bleu】プリーツフリルバックリボンブラウス

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【LANVINenbleu】プリーツフリルバックリボンブラウスサイズ M〜Lサイズプリーツのような細やかなタックフリルで、華やかさアップのブラウス。シャツ素材なので、甘いディティールもフェミニンになりすぎず程よいスパイスに。袖のフリルデザインは、ノースリーブながらさりげなく二の腕をカバーしてくれるうれしいデザイン。バックのリボンは固定リボンで、スナップボタンで留める仕様になっているから、いつでも完成された後姿に。つまった襟ぐりで、カジュアルながら品良く着こなせる一着。こちら、正規店で購入後、数回着用しました。真ん中に一部シミがあります。最近は着用せず、冷暗所に保管しておりました。生地の劣化は見られず良質です。後ろのおリボンがガーリーすぎず、エレガントにも着用できる1着です！ランバンならではのエメラルドグリーンです。コメント無しで即購入OK。即日発送いたします。お値下げ、製品についてのご質問のある方はコメント欄にて承ります。よろしくお願いいたします。 ※ペット無し、喫煙はしません。※こちらは中古品です。神経質な方はご遠慮下さい。※衣類の場合、畳ジワが付く可能性があります。写真と異なる場合もございますが、製品に問題はありません。ご容赦下さい。