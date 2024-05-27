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- 【源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦蕪絵 大深皿。
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商品詳細
【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 舘林源右衛門作の大深皿になります。この大深皿は源右衛門特有の図柄で描かれた染錦蕪絵の大深皿です。独特の図柄はすべて手描きになります。【大深皿の寸法】直径３１.０㎝、高さ６.０㎝。【共箱】木箱。【窯元価格】￥５５,０００.－【送料】送料込みです。種類···皿・鉢素材…陶磁器焼物ブランド…源右衛門 有田焼
http://narcologia.ru/goods/passionate468613.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney355349.html
http://narcologia.ru/goods/marshal631880.html
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舘林源右衛門作 染錦蕪絵 大皿-
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舘林源右衛門作 染錦蕪絵 大皿-
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舘林源右衛門作 染錦蕪絵 大皿-
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