★新品★レスポートサック ブラック 黒色 2way ショルダーバッグ 2764

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新品未使用 送料無料 即購入可ギリギリ値段設定する為、値段交渉を断ります。ご了承くださいませm(__)m【型番】2764【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：ファスナーポケット×3 裏面(内部)：オープンポケット×3、ファスナーポケット×1【サイズ】（約）縦26×横24×マチ13cm手持ち：（約）49cmショルダー長さ：（約）77～139cm・簡易梱包での発送となります。発送の際は折りたたんで発送させて頂きますので、折りジワがつく場合があります。・生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なる場合があります。・色味は出来る限り実物に近くなるよう撮影に努めていますが、ディスプレイ環境や光の具合により若干の差異が出ることがあります。・寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。上記内容、及び未使用ですが自宅保管であることを予めご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★新品未使用★LeSportsacレスポートサックブラック黒色2wayショルダーバッグ2764送料無料カバンバッグトートバッグショルダーバッグボストンバッグハンドバッグショッピングバッグエコバッグレッスンバッグマザーズバッグママバッグマザーバッグ