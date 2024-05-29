DIOR チョーカー

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商品詳細
定番のチョーカーになります。ブラック×ゴールド2度使用しました。写真に写っている付属品と箱の中に保存袋もあり、ご一緒にお付けします。ハワイ(ワイキキ)のdiorにて購入した商品です。購入証明ありますが写真は個人情報も記載されてるのでぼかしてます。お送りの際は、個人情報を黒く塗り潰しておつけ可能です。
http://narcologia.ru/goods/organization938162.html
http://narcologia.ru/goods/unusable775974.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical111601.html
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