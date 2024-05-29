【仕事も遊びも２Ｗａｙバッグ】ハンドバッグ　ショルダーバッグ　ハート　ブラウン

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【ビジネスからプライベートまで使える２Ｗａｙバッグ】コメントなし即購入ＯＫ！様々な場面に合わせて使える２Ｗａｙバッグです！シンプルなデザインながらもハートのチャームがポイントで、フォーマルな場面はもちろん、プライベートでも活躍してくれる便利なバッグです。収納スペースも多く、バッグ内を整理整頓しやすい点も◎◆カラーブラウン本商品のカラーはブラウンです。写真の別カラーは参考写真としてご利用ください。◆サイズ画像内にサイズを記載しております。◆ご購入の際の注意点・商品の色合いは光の当たり方やディスプレイの加減で実際の商品と多少違って見える可能性がございます。・海外製品のため一度日本で開封し丁寧に検品して採寸しております。・海外輸入品のため、日本製に比べ若干のサイズ誤差やほつれなどがある場合があります。ご了承ください。・採寸は素人採寸ですのでご理解のほどお願い致します。・低価格での販売のため、簡易的な梱包でお届け致します。