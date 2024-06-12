【大人気】EASTBOY イーストボーイ スクールバッグ 大容量 刺繍 ロゴ 黒

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EASTBOYイーストボーイスクールバッグ ブラック 黒 合皮サイズヨコ約41cmタテ約27cmマチ約14cm持ち手長さ約27㎝※平置き素人採寸着画はお断りいたします。使用に伴う小傷等ございますが、まだまだご愛用頂ける状態です！あくまでも中古品となりますので神経質な方の購入はご遠慮下さいm(__)m即購入ok！お気軽にご質問下さい☆#トートバッグ#スクールバッグ#スクバ#リュック#ロゴ #刺繍 #学生 #通学 #大容量 #合皮 素材...フェイクレザーカラー...ブラック