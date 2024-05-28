エティエンヌアイグナーのハンドバッグになります(o^－^o)持ってるだけでオシャレな装いに(´・з-)ノ⌒☆★Brand★EtienneAignerエティエンヌアイグナー★Color★ブラックブランド、年代によってサイズ感は変わりますのでまた必ず下の実寸をご確認ください。★平置き実寸★(㎝)ハンドバッグ【サイズ】35㎝【高さ】23㎝【まち幅】12㎝【持ち手】23㎝・手作業での採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◆状態【ランク】【B】中古品・使用感多少目立つ傷汚れなどがある状態〇フロント薄ら汚れあり〇持ち手小さなキズあり〇角少しイタミあり※デザインがオシャレなので探してる人がいるなら…と思い出品しました！【N】新品、未使用【S】極美品・使用感のほとんどない状態【A】美品・多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなどがない綺麗な状態【B】中古品・使用感多少目立つ傷汚れなどがある状態(一般的な古着)【C】少々状態の悪い中古品・目立つ傷や使用感、汚れなど【D】状態の悪い中古品・経年劣化以外の傷や汚れが目立つ※商品に関しては古物市場での確実正規品になります。#めいっこ5240004A



Etienne Aigner's - レア✨Etienne Aigner アイグナー ショルダー ...



Etienne Aigner's - レア✨Etienne Aigner アイグナー ショルダー ...



Etienne Aigner エティエンヌアイグナー ハンドバッグ ブラック 今だけ ...



レア✨Etienne Aignerエティエンヌアイグナークラッチバッグブラック黒



etienne aigner ショルダーバッグ ブラック



エティエンヌアイグナー（ブラック/黒色系）の通販 7点 | Etienne ...



etienne aigner ショルダーバッグ ブラック



Etienne Aigner's - レア✨Etienne Aigner アイグナー ショルダー ...



エティエンヌアイグナー ショルダーバッグ(レディース)の通販 11点 ...



Etienne Aigner's - Etienne Aigner 革カバンの通販 by Yc's shop ...



レア✨Etienne Aignerエティエンヌアイグナークラッチバッグブラック黒



etienne aigner ショルダーバッグ ブラック コインカード入れ



ETIENNE AIGNER エティエンヌアイグナー レザーショルダーバッグ ...



Etienne Aigner's - Etienne Aigner 革カバンの通販 by Yc's shop ...



Etienne Aigner's - Etienne Aigner 革カバンの通販 by Yc's shop ...