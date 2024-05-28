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昭和レトロ　ERNY ディズニー　キルティングジャケット
商品番号 J90185152474
商品名

昭和レトロ　ERNY ディズニー　キルティングジャケット
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロ40年弱前のお品物です。サイズ　肩巾　約58cm身幅　約59cm着丈　約80cm素人採寸の為、多少の誤差が出てしまいます事ご了承ください。梱包の際はジップロックに入れ圧縮しリサイクルダンボールにて発送致します。肌寒い時など、パジャマの上に羽織りものとしてお使い頂けます。ゆったりしています。未使用の状態でクリアケースにて保管していました。素人検品になりますが、古いお品物としましては、状態は良いですが初期よりのスレなど見落としがある場合がございます。即購入可能です。匿名配送です。自宅保管の為、神経質の方はご遠慮下さい。家族に喫煙者ペットはいません。返品対応はしていません。
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