正規品 ロンシャン ナイロントートバッグ ファスナー新品 軽いSサイズがメンタル

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正規品ロンシャンナイロントートバッグファスナー新品軽いSサイズご購入前にコメントして頂ければ、8,500円までお値下げしてお譲りできます(*´∀｀*)通常より800円お値引きしています！どうぞこの機会をお見逃しなく(*^_^*)!!!◉不必要なトラブルを避ける、ご購入前に必ずコメントくださいm(__)m◉取引き中に何かトラブルがございましたら対応していきますので、評価前にお知らせください。◉価格については基本的には提示価格でお願いしたいですが、ご希望ありましたら交渉して頂いて大丈夫です。◆紹介・ル・プリアージュクラブ①ミニマルなシルエットと、コンパクトなボリューム感を兼ね備えた魅力的なトートバッグ。②無駄のないシンプルさが魅力のアイテムです。シックな色調に鮮やかなシンボルマークが引き立ちます。③開け口が大きく開くので、荷物の出し入れも楽々。④ペーパーバックサイズまで折り畳むことが可能です。⑤持ち手が長めなので、肩から掛けて楽に持つことができます。⑥開閉部にはファスナー付きで、持ち物を安全にキープしてくれます。普段使いはもちろん、サブバッグとしても活躍します。 ◆DETAILサイズ：約横上部40cm/下部27.5cm×縦26cm×幅16cm、折りたたみ時：約横22cm×縦13cm×幅4cm 持ち手高さ：約22cmカラー:がメンタル素材：ナイロン開閉種別：スナップ/ファスナー/内部様式：オープンポケット×1付属品：ロンシャンカード原産国：フランス◆その他♪海外正規取扱店購入であり、不具合や真贋等の問題は一切ございませんので、ご安心の上お買い求めください。♪ナイロン素材の性質上、折じわや色ムラが見られる場合がございます。また、天然皮革を使用している箇所がございますが天然素材の為、表面に細かいキズやシワ等が見受けられる場合がございます。柄・デザイン···無地素材···ナイロンバッグサイズ···A4サイズ収納可