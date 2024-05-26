HYPERCORE チョココロネ　ビッグTシャツ

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【閲覧いただきありがとうございます。購入申請前に必ずプロフィール確認お願いします。】HYPERCOREチョココロネ ビッグTシャツ気に入って着用していたため、毛玉、毛玉の若干の使用感あります。着丈77cm肩幅54cmコメント無しで購入できます。☆値下げ交渉はご遠慮下さい。☆トラブル防止の為、取り置きは一切行いません。☆発送は週2回程度です。お急ぎの方は必ず購入申請前にコメントください。コメント無しで購入し、発送を催促されても対応できません。☆挨拶なしにいきなり質問、値下げ交渉してくる方は不快な為申し訳ありませんが、コメント削除の上、ブロックさせていただきます。☆出品物は新品を含め一度は人の手に渡っているものです。神経質な方はご遠慮ください。☆中古品となりますのでご了承の上、購入申請お願いします。気になることがありましたらお気軽にコメントください。☆商品画像と実際の商品は多少なりイメージと異なる場合があるかと思います。(サイズが思ってたより小さい、カラーが明暗など）それを踏まえた上で購入をご検討ください。また、イメージの相違があった場合も対応は致しかねますので評価に反映するのはご遠慮ください。