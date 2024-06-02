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birthdaybash バースデーバッシュ　ワンピース
商品番号 I48643126238
商品名

birthdaybash バースデーバッシュ　ワンピース
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨即購入大歓迎✨ブーツとの相性抜群、ワンピース‼️定価6543円で購入。サイズとかは３枚目の写真をみてください☺︎生地が結構しっかりしているので真夏には私は暑いのでこの今から季節にぴったりかなっと思います♡3回着用しています！ご理解の上、ご検討くださいませ！#バースデーバッシュ　#ワンピ　#ワンピース#ロングブーツ　#ブラック　#お洒落
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