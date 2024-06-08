コーチ✖️DisneyコラボT

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商品詳細
カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋サイズはxs表記ですが日本のサイズでＳと同じかんじです！やや汚れとゆう表示を選びましたが、、目立った汚れはありません。2年前くらいに購入したので念の為そうさせてもらってます。可愛くもカッコ良くも着用できる 生地のいいTシャツです。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful280051.html
http://narcologia.ru/goods/slide669187.html
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