コーチ✖️DisneyコラボT

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カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋サイズはxs表記ですが日本のサイズでＳと同じかんじです！やや汚れとゆう表示を選びましたが、、目立った汚れはありません。2年前くらいに購入したので念の為そうさせてもらってます。可愛くもカッコ良くも着用できる 生地のいいTシャツです。